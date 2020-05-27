Верховный суд частично вернул иск экс-главы Чувашии к Путину

Верховный суд Российской Федерации принял к производству исковые требования бывшего руководителя Чувашии Михаила Игнатьева, который оспаривает указ президента о досрочном прекращении его полномочий, однако вернул в части прав на социальные гарантии и установление факта частичной потери трудоспособности. Об этом сообщает ТАССсо ссылкой на пресс-службу суда.

По иску открыто административное дело. Рассмотрение иска назначено на 30 июня. Бывший губернатор добивается признания незаконным указа главы государства в части прекращения его полномочий и отрешения от должности с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Игнатьев просит обязать Владимира Путина внести в указ изменения и установить факт частичной потери его трудоспособности в период руководства Чувашией. Экс-губернатор также настаивал на установлении его права на дополнительные социальные и иные гарантии, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального и республиканского уровней.

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Как пояснили в ВС, требования о частичной потери трудоспособности и дополнительных социальных гарантиях возвращены в связи с неподсудностью высшей судебной инстанции.

Президент Владимир Путин 29 января подписал указ о прекращении полномочий Игнатьева в качестве руководителя Чувашии в связи с утратой доверия.

Как напоминает RT, это произошло практически сразу после обнародования видеозаписи, на которой Игнатьев заставляет офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новых служебных машин на церемонии их передачи.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
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