Верховный суд частично вернул иск экс-главы Чувашии к Путину

Верховный суд Российской Федерации принял к производству исковые требования бывшего руководителя Чувашии Михаила Игнатьева, который оспаривает указ президента о досрочном прекращении его полномочий, однако вернул в части прав на социальные гарантии и установление факта частичной потери трудоспособности. Об этом сообщает ТАССсо ссылкой на пресс-службу суда.

По иску открыто административное дело. Рассмотрение иска назначено на 30 июня. Бывший губернатор добивается признания незаконным указа главы государства в части прекращения его полномочий и отрешения от должности с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Игнатьев просит обязать Владимира Путина внести в указ изменения и установить факт частичной потери его трудоспособности в период руководства Чувашией. Экс-губернатор также настаивал на установлении его права на дополнительные социальные и иные гарантии, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального и республиканского уровней.