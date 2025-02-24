Верховный муфтий РФ подарил Путину щит и меч защитника Отечества

По его словам, у президента «ни дня не может быть без защиты Отечества», поэтому было решено заказать такой подарок.

«Щит говорит о стержне России, Болгарского царства и Российского царства: и император Российский – это его первый титул, a второй титул был князь Болгарский и князь Казанский», - отметил верховный муфтий на встрече с главой государства.

Ранее Путин наградил верховного муфтия России Талгата Таджуддина орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

