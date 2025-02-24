Верховный муфтий РФ подарил Путину щит и меч защитника Отечества
Председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин подарил российскому лидеру Владимиру Путину щит и меч защитника Отечества. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, у президента «ни дня не может быть без защиты Отечества», поэтому было решено заказать такой подарок.
«Щит говорит о стержне России, Болгарского царства и Российского царства: и император Российский – это его первый титул, a второй титул был князь Болгарский и князь Казанский», - отметил верховный муфтий на встрече с главой государства.
Ранее Путин наградил верховного муфтия России Талгата Таджуддина орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru