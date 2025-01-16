Лукашенко отказался отдавать государству подаренный ему мотоцикл «Минск»

Уточняется, что речь идёт о первом экземпляре модели «Минск Д4 125», который был собран на новых модернизированных линиях предприятия.

Лукашенко, в свою очередь, указал, что все подарки отдаёт государству, но не мотоцикл - «по крайней мере до весны» он намерен оставить его у себя.

«Белорусский мотоцикл. Хоть у меня есть и другие мотоциклы, но этот - это родное дитё», - заключил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко во время его визита на гомельскую артиллерийскую базу подарили гранатомет РПГ-7 в комплекте с оптическим прибором, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

