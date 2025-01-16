Лукашенко отказался отдавать государству подаренный ему мотоцикл «Минск»
Коллектив «МотоВелоЗавода», расположенного на территории Минского городского технопарка, подарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко мотоцикл «Минск». Об этом сообщает БелТА.
Уточняется, что речь идёт о первом экземпляре модели «Минск Д4 125», который был собран на новых модернизированных линиях предприятия.
Лукашенко, в свою очередь, указал, что все подарки отдаёт государству, но не мотоцикл - «по крайней мере до весны» он намерен оставить его у себя.
«Белорусский мотоцикл. Хоть у меня есть и другие мотоциклы, но этот - это родное дитё», - заключил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко во время его визита на гомельскую артиллерийскую базу подарили гранатомет РПГ-7 в комплекте с оптическим прибором, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru