Верховный лама Тувы скончался от коронавируса
В Туве от коронавируса умер верховный лама республики Джампел Лодой. Об этом сообщил глава Тувы Шолбан Кара-оол.
«Тува понесла большую утрату», - написал глава региона, отметив, что ламе не было и 45 лет.
Лодой был госпитализирован 10 июня. Отмечалось, что его ввели в состояние искусственной комы. При этом его родственники отмечали,что он тщательно соблюдал режим самоизоляции.
Джампел Лодой был избран верховным ламой Тувы в ноябре прошлого года. Он занимал этот же пост в 2005-2010 годах.
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