Верблюд провалился в колодец на космодроме Байконур в Казахстане
3 февраля 202414:15
Верблюд провалился в колодец на космодроме Байконур в Казахстане, сообщили в МЧС России.
Животное застряло на одной из технических площадок охраняемого объекта. Самостоятельно выбраться из ловушки у животного не получалось.
Сотрудники МЧС России подоспели на помощь и вытащили двугорбого при помощи пожарных рукавов.
Ранее в городе Кунгур Пермского края волонтеры спасли получившую травму собаку, которая оказалась волком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru