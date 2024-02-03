Верблюд провалился в колодец на космодроме Байконур в Казахстане

Животное застряло на одной из технических площадок охраняемого объекта. Самостоятельно выбраться из ловушки у животного не получалось.



Сотрудники МЧС России подоспели на помощь и вытащили двугорбого при помощи пожарных рукавов.

Ранее в городе Кунгур Пермского края волонтеры спасли получившую травму собаку, которая оказалась волком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

