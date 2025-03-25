Венесуэла названа самой опасной страной мира в 2025 году
Венесуэла стала самой опасной страной мира в 2025 году. Такие данные привели исследователи журнала Numbeo.
Аналитики оценивают уровень преступности в странах. В Венесуэле этот показатель достиг 80,7 при индекс безопасности в 19,3. На втором месте рейтинга оказалась Папуа-Новая Гвинея (преступность — 80,3, безопасность — 19,7). Замкнула тройку лидеров Гаити (преступность — 78,9, безопасность — 21,1).
В десятку самых опасных также попали Афганистан, ЮАР, Гондурас, Тринидад и Тобаго, Сирия, Ямайка и Перу. Россия заняла 97 место в рейтинге.
Ранее Турция стала одной из самых безопасных стран для туристов из России. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР), сославшись на статистику страховой компании ЕВРОИНС, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru