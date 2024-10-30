В Россию из Албании экстрадирован «вор в законе» Игорь Кокунов

Следственные органы утверждают, что с начала 1990-х годов Кокунов контролировал деятельность криминальных групп в России.

В 2020 году против него было возбуждено уголовное дело по статье 210.1, связанной с занятиями высоких позиций в преступной иерархии. Однако после этого он скрылся за границей и был объявлен в международный розыск в 2023 году, передает «Радиоточка НСН».