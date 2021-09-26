Венедиктов заявил о своевременной публикации результатов ДЭГ в два часа ночи с 19 на 20 сентября

Голоса, поданные на прошедших выборах с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), расшифрованы правильно. К такому выводу пришли специалисты технической группы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Об этом заявил на заседании Центризбиркома глава штаба Алексей Венедиктов.

Уточняется, что данные были опубликованы в 2:00 в ночь с 19 на 20 сентября.

Группа аудита не обнаружила следы взлома или вбросов в систему ДЭГ Москвы

«Подтверждается правильность расшифровки тех голосов, которые накоплены за три дня», - сказал Алексей Венедиктов.

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. В реестр дистанционного электронного голосования в Москве были включены более 2 млн человек. Явка на онлайн-голосование в столице установила рекорд на уровне 96,5%.

По итогам голосования по федеральным и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ - 57, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» - 27, ЛДПР - 21. Также в результате выборов партия «Новые люди» прошла в Госдуму с 13 депутатскими местами.

Кроме того, по итогам голосования по одномандатным округам в Госдуму прошли по одному представителю от «Партии Роста», «Гражданской платформы» и «Родины». Еще пять мандатов получили самовыдвиженцы.

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Фото: mos.ru
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