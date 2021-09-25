Группа аудита не обнаружила следы взлома или вбросов в систему ДЭГ Москвы

Группа общественного аудита не обнаружила попытки взлома системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом рассказал зампред общественной палаты Москвы, руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов, передает Интерфакс.

Венедиктов также отметил, что систему наблюдения за электронным голосованием необходимо улучшать, поэтому к выборам муниципальных депутатов в следующем году штаб будет проводить обучающие семинары, чтобы сделать процесс наблюдения за онлайн-голосованием лучше.

Ранее в Мосгоризбиркоме сообщили, что выборы прошли без жалоб на результаты электронного голосования.


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Фото: mos.ru
ТЕГИ:Голосование
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