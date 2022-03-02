«Газпром-медиа» собирает совет директоров «Эха Москвы»

В холдинге «Газпром-медиа» получили предписание Генпрокуратуры относительно деятельности радиостанции «Эхо Москвы», доступ к сайту которой был ограничен накануне, сообщает «Интерфакс».

В связи с этим холдинг соберет совет директоров ЗАО «Эхо Москвы».

1 марта Генпрокуратура потребовала у Роскомнадзора ограничить доступ к сайтам «Эха Москвы» и телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом) из-за того, что они публикуют «ложные сведения о действиях российских военных» в ходе спецоперации на Украине.

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов подтвердил, что радиостанция отключена от эфира.

2 марта Венедиктов сообщил, что Google заблокировал YouTube-канал «Эха Москвы» в Европе.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:СМИРадиостанцияАлексей Венедиктов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры