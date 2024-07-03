Велотрассу в Крылатском реконструируют с учётом мнений спортсменов и местных жителей
Легендарная Олимпийская велосипедная трасса в Крылатском будет реконструирована. По запросу местного депутата Евгения Герасимова московские власти сообщили о планах по созданию современного спортивного кластера в Крылатском.
Согласно полученному ответу, благоустройство будет учитывать и сохранять статус особо охраняемой территории. Это значит, что возведение любых капитальных объектов строительства исключено. Это, кстати, и есть ответ на тот самый вопрос, который больше всего волновал жителей прилегающих районов относительно судьбы любимого многими места отдыха. Отдельное внимание при создании проекта благоустройства планируется уделить и вопросам безопасности с учетом спортивной специфики объекта, что позволит гостям парковой части комфортно проводить время, а спортсменам спокойно тренироваться без риска столкнуться с гуляющими.
Таким образом, слухи о строительстве жилых и офисных зданий в границах парка были официально опровергнуты. При этом все благоустройство "Крылатских холмов" будет направлено на создание комфортной и современной среды для посетителей. Плюс планируется восстановить ограждение трассы и организовать дорожно-тропиночные маршруты.
Участие в обсуждении будущего проекта реконструкции принимают как представители велосоощества, так и местные жителями. Дополнительно запущено анкетирование, в рамках которого можно поделиться своими предложениями по будущему благоустройству. А итоговый проект выберут на "Активном гражданине".
В поддержку главной цели благоустройства «Крылатских холмов» по созданию современной, безопасной и комфортной среды и для спортсменов и просто гостей парка, в конце июня профессиональные велоклубы организовали велозаезд.
Напомним, что совсем недавно московские власти сообщили о планах по созданию спортивного кластера в Крылатском, в который после реконструкции будет включена уникальная олимпийская велотрасса. Объект был создан к Олимпиаде-80 и долгое время находился в частных руках, не получая должного обслуживания и ремонта. В настоящее время территория трассы используется и спортсменами для тренировок, и местными жителями для прогулок, что зачастую провоцирует опасные ситуации, ведь скорость движения велосипедистов может достигать 70 км/ч. Реконструкция позволит развести потоки любителей спорта и отдыха и создать для них комфортные условия пребывания на территории парка.
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