Велопешеходный мост появится в подмостовом пространстве МЦК

Мост для велосипедных и пешеходных прогулок появится в подмостовом пространстве Московского центрального кольца (МЦК) и Северо-Восточной хорды, сообщили в Москомархитектуре.

«Результатом реализации проекта станет качественная пешеходная связь районов Свиблово и Ростокинский. Жители смогут выбирать при передвижении по городу новые оптимальные пути следования», – рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Отмечается, что протяженность моста составит 100 метров. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, сейчас берег Яузы под МЦК неудобен для пешеходов.

«Наша задача – сделать это место важной точкой притяжения, чтобы пространство, которое сейчас находится в запустении, обрело новые функции и стало привлекательным для москвичей и гостей города», – добавил он.

Сообщается, что вдоль Яузы проложат удобные велосипедные, пешеходные и беговые дорожки, также там появятся велопарковки и навигация.

Ранее москвичам рассказали о готовности десятиполосной эстакады возле МЦК «Нижегородская».



