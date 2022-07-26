Велопешеходный мост появится в подмостовом пространстве МЦК
Мост для велосипедных и пешеходных прогулок появится в подмостовом пространстве Московского центрального кольца (МЦК) и Северо-Восточной хорды, сообщили в Москомархитектуре.
«Результатом реализации проекта станет качественная пешеходная связь районов Свиблово и Ростокинский. Жители смогут выбирать при передвижении по городу новые оптимальные пути следования», – рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Отмечается, что протяженность моста составит 100 метров. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, сейчас берег Яузы под МЦК неудобен для пешеходов.
«Наша задача – сделать это место важной точкой притяжения, чтобы пространство, которое сейчас находится в запустении, обрело новые функции и стало привлекательным для москвичей и гостей города», – добавил он.
Сообщается, что вдоль Яузы проложат удобные велосипедные, пешеходные и беговые дорожки, также там появятся велопарковки и навигация.
Ранее москвичам рассказали о готовности десятиполосной эстакады возле МЦК «Нижегородская».
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