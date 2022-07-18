Готовность эстакады основного хода южного участка скоростного диаметра через железнодорожные пути Горьковского направления Московской железной дороги и МЦК в сторону Волгоградского проспекта составляет 65%. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, сейчас на объекте проводятся работы по устройству пролетного строения.

Отмечается, что движение по эстакаде в полтора километра будет осуществляться по пяти полосам в каждом направлении. Также по проекту должны быть построены дороги общей протяженностью 11 километров.

К тому же Загрутдинов рассказал, что на семи километрах трассы будет построено четырнадцать эстакад, три из которых пересекают железнодорожные пути Горьковского и Казанского направления МЖД и МЦК со стороны Северо – Восточной хорды в сторону Волгоградского проспекта, улицы Нижегородская и обратно. Также сообщается, что два путепровода со съездами возведут через пути МЖД со стороны Волгоградского проспекта на основной ход ЮВХ и обратно.

«Это позволит значительно увеличить пропускную способность Рязанского и Волгоградского проспектов, а также улиц Нижегородская, Новохохловская и ТТК», - добавил глава департамента.

Юго-Восточная хорда пройдет от Варшавского шоссе до шоссе Энтузиастов в Москве и соединит между собой десять крупных магистралей.

