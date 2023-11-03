«Температурный рекорд!»: Москвичам пообещали тепло и небольшие дожди в выходные
В ночь на субботу могут быть заморозки, но уже днем будет «натекание» волны тепла, отметил в эфире НСН синоптик Александр Шувалов.
В субботу столичный регион накроет волна тепла, в воскресенье ожидается до +15 градусов и дожди, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью НСН.
«Заморозки могут повториться в ночь на субботу. Днем уже натекание следующей волны тепла, которая движется с юго-запада и накроет Москву и Подмосковье в воскресенье. Температура может подняться до +13 градусов, а на юге области до +14… +15 градусов. Мы опять на грани того, чтобы установить новый температурный рекорд. Также все будет сопровождаться дождями, которые, скорее всего, придут в столицу во второй половине дня. К ночи они закончатся», - сказал Шувалов.
Синоптик также рассказал о погоде в Москве на следующую неделю. По его словам, в понедельник ожидается до +12 градусов и дожди.
«Температура в понедельник тоже будет достаточно высокой: +10… +12 градусов в дневные часы. Вполне достаточно для того, чтобы с комфортом погулять на улице. Дождь в понедельник тоже ожидается только после 15:00. Великолепная, теплая погода ждет москвичей на эти праздничные дни. Тепло будет до середины месяца в центральной части Европейской России», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее, 2 ноября, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что предстоящая зима в Европейской части России обещает быть теплее нормы, но возможны резкие перепады, когда оттепели будут сменяться морозами, передает «Радиоточка НСН».
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