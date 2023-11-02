Вильфанд: предстоящей зимой в Центральной России ожидаются колебания температур

Предстоящая зима в Европейской части России обещает быть теплее нормы, но возможны резкие перепады, когда оттепели будут сменяться лютыми морозами, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.

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Об этом синоптик рассказал на пресс-конференции в Москве. По его словам, в столице зимой также будут фиксироваться экстремальные показатели, при которых столбики термометров будут опускаться до -20 градусов. Вильфанд также отметил, что колебания температур в Центре России на протяжении всех зимних месяцев будут происходить очень часто.

«В основном будет около и выше нормы», - добавил метеоролог.

Ранее москвичей предупредили об низком атмосферном давлении, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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