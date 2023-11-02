Вильфанд: предстоящей зимой в Центральной России ожидаются колебания температур
Предстоящая зима в Европейской части России обещает быть теплее нормы, но возможны резкие перепады, когда оттепели будут сменяться лютыми морозами, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.
Об этом синоптик рассказал на пресс-конференции в Москве. По его словам, в столице зимой также будут фиксироваться экстремальные показатели, при которых столбики термометров будут опускаться до -20 градусов. Вильфанд также отметил, что колебания температур в Центре России на протяжении всех зимних месяцев будут происходить очень часто.
«В основном будет около и выше нормы», - добавил метеоролог.
Ранее москвичей предупредили об низком атмосферном давлении, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru