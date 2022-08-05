Великобритания вышла на плато по числу заражений оспой обезьян

По их данным, рост количества заражений замедлился, что говорит о выходе на стадию плато. В настоящее время в стране зарегистрированы 2,8 тысяч заражений.



Отмечается, что большинство из инфицированных мужчины, средний возраст которых 37 лет. Согласно ведомству, вирус продолжает распространение посредством однополых сексуальных контактов.

