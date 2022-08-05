Великобритания вышла на плато по числу заражений оспой обезьян
Великобритания вышла на стадию плато по числу заражений оспой обезьян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет медицинские власти страны.
По их данным, рост количества заражений замедлился, что говорит о выходе на стадию плато. В настоящее время в стране зарегистрированы 2,8 тысяч заражений.
Отмечается, что большинство из инфицированных мужчины, средний возраст которых 37 лет. Согласно ведомству, вирус продолжает распространение посредством однополых сексуальных контактов.
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383 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+9 817 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru