Великобритания обновила антирекорд по суточному приросту больных COVID-19
Более 60 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки выявлено в Великобритании.
По данным министерства здравоохранения государства, за минувшие сутки зафиксировано 60 916 случаев заболевания, 830 человек скончались.
Предыдущий антирекорд по суточному приросту заболевших был зафиксирован в понедельник: в Соединённом Королевстве выявили 58 784 случая заражения.
Между тем, британские власти объявили о введении третьего по счёту общенационального локдауна. Все школы страны перейдут на удаленную работу, гражданам разрешено выходить только в магазин, к врачу или на прогулку, а лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru