Великобритания не планирует вакцинировать детей от COVID-19
Великобритания отказалась от планов по вакцинации детей. Такое решение правительство приняло по совету Объединённого комитета по иммунизации. Однако, как сообщает газета «Дейли телеграф» со ссылкой на источники, местные эксперты продолжат изучать возможность открыть вакцинацию от коронавируса для всех несовершеннолетних жителей Соединённого Королевства. Предположительно, прививать людей моложе 18 лет будут препаратом Pfizer. Ранее он был одобрен в Великобритании для применения среди детей от 12 лет.
Ранее российский вирусолог заявил, что подростки - главные разносчики коронавируса.
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