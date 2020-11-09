Великобритания к концу года получит 10 млн доз немецко-американской вакцины от COVID-19

Великобритания может до конца года получить около 10 млн доз вакцины от коронавируса, разработанной компаниями BioNTech и Pfizer. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Ранее в понедельник стало известно, что немецкая компания BioNTech и американская фармкомпания Pfizer успешно завершили третью фазу клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции. Отмечается, что препарат показал 90% эффективности. Регистрация вакцины запланирована на ноябрь.

Представитель британского премьера сообщил, что Соединённое Королевство сделало заказ на 40 миллионов доз нового препарата.

Ранее правительство Великобритании заказало 100 миллионов доз вакцины от COVID-19 у британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Планировалось, что британские власти получат 30 миллионов доз препарата ещё до конца сентября текущего года. Однако, по данным СМИ, AstraZeneca сможет поставить лишь 4 млн доз вакцины к концу 2020 года.

