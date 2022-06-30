Великобритания дала 30 дней на сворачивание операций с Росбанком

Власти Великобритании дали 30 дней на сворачивание операций с Росбанком, владельцем которого является попавший под санкции Владимир Потанин. Об этом говорится в распространенной лицензии.

Накануне в среду правительство Великобритании объявило о санкциях в отношении бизнесменов Владимира Потанина и Саида Гуцериева.

После ввода санкций Росбанк рекомендовал клиентам не проводить операции в британских фунтах. Также в организации заверили, что способны продолжать обеспечивать бесперебойное обслуживание и адаптироваться к переменам.

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ФОТО: РИА Новости
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