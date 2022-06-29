Великобритания ввела санкции против Потанина, Гуцериева и Московского индустриального банка

В расширенный санкционный список попали также глава Кемеровской области Сергей Цивилёв, предприниматель Саит-Салам Гуцериев, глава трубопроводной компании «Велесстрой» Михайло Перенцевич, первый замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской и другие.

Кроме того, санкции вводятся в отношении восьми организаций, в числе которых Московский индустриальный банк.

Ранее Минфин США объявил о новых санкциях против российских компаний и граждан, в том числе экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова и исполняющей обязанности директора телеканала ТНТ Тины Канделаки, сообщает RT.