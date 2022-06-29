Великобритания ввела санкции против Потанина, Гуцериева и Московского индустриального банка
Правительство Великобритании объявило о санкциях в отношении бизнесменов Владимира Потанина и Саида Гуцериева, сообщает пресс-служба МИД Соединенного Королевства.
В расширенный санкционный список попали также глава Кемеровской области Сергей Цивилёв, предприниматель Саит-Салам Гуцериев, глава трубопроводной компании «Велесстрой» Михайло Перенцевич, первый замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской и другие.
Кроме того, санкции вводятся в отношении восьми организаций, в числе которых Московский индустриальный банк.
Ранее Минфин США объявил о новых санкциях против российских компаний и граждан, в том числе экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова и исполняющей обязанности директора телеканала ТНТ Тины Канделаки, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 028 / сут.
Умерли
381 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 680 / сут.
- Великобритания ввела санкции против Потанина, Гуцериева и Московского индустриального банка
- Пульмонолог объяснил, о каких заболеваниях сигнализирует одышка
- «По заказу внешних сил». Захарова прокомментировала высылку из Болгарии российских дипломатов
- Глава Конституционного суда назвал условие для возвращения смертной казни в России
- Рябков заявил, что Россия негативно относится к вступлению Финляндии и Швеции в НАТО
- Силуанов предложил стабилизировать курс рубля за счет импорта
- Захарова: Запад искусственно затягивает спецоперацию на Украине
- В МИД назвали фейком заявления об ударе ВС России по ТЦ в Кременчуге
- Набиуллина: Попытки достичь «старого курса» рубля сделают его искусственным
- Российская армия уничтожила базу подготовки наемников под Николаевом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru