Великобритания ввела санкции против Потанина, Гуцериева и Московского индустриального банка

Правительство Великобритании объявило о санкциях в отношении бизнесменов Владимира Потанина и Саида Гуцериева, сообщает пресс-служба МИД Соединенного Королевства.

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В расширенный санкционный список попали также глава Кемеровской области Сергей Цивилёв, предприниматель Саит-Салам Гуцериев, глава трубопроводной компании «Велесстрой» Михайло Перенцевич, первый замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской и другие.

Кроме того, санкции вводятся в отношении восьми организаций, в числе которых Московский индустриальный банк.

Ранее Минфин США объявил о новых санкциях против российских компаний и граждан, в том числе экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова и исполняющей обязанности директора телеканала ТНТ Тины Канделаки, сообщает RT.

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