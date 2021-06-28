«Вектор» зарегистрирует еще одну вакцину от коронавируса

Центр «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины «ЭпиВакКорона-Н». Соответствующая информация появилась в государственном реестре лекарственных средств Минздрава России.

Инфекционист заявил, что аномальная жара ухудшает ситуацию с коронавирусом

Согласно данным, речь идет о вакцине для профилактики коронавируса.

Ранее случаи заражения распространенным в Южной Америке лямбда-штаммом коронавируса зарегистрировали в Великобритании.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирус
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