«Вектор» зарегистрирует еще одну вакцину от коронавируса
28 июня 202117:57
Центр «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины «ЭпиВакКорона-Н». Соответствующая информация появилась в государственном реестре лекарственных средств Минздрава России.
Согласно данным, речь идет о вакцине для профилактики коронавируса.
Ранее случаи заражения распространенным в Южной Америке лямбда-штаммом коронавируса зарегистрировали в Великобритании.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru