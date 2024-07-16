Временные отключения света затронули 40% энергосистемы Краснодара
Около 40% энергосистемы Краснодара временно отключены в рамках введенных Кубанским региональным диспетчерским управлением ограничений, сообщили в администрации города.
По словам мэра Краснодара Евгения Наумова, постепенно восстанавливается подача электричества в дома жителей. Ресурсоснабжающие службы находятся в повышенной готовности, и их бригады активно выезжают для устранения отключений по запросам.
По информации муниципального центра управления Краснодара, в городе возникли проблемы с работой электротранспорта и светофоров.
В департаменте транспорта региональной столицы сообщили, что уже вернули в рабочий режим примерно 110 светофоров. Еще около 40 объектов ожидают восстановления электроснабжения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru