Временные отключения света затронули 40% энергосистемы Краснодара

Около 40% энергосистемы Краснодара временно отключены в рамках введенных Кубанским региональным диспетчерским управлением ограничений, сообщили в администрации города.

По словам мэра Краснодара Евгения Наумова, постепенно восстанавливается подача электричества в дома жителей. Ресурсоснабжающие службы находятся в повышенной готовности, и их бригады активно выезжают для устранения отключений по запросам.