Ведущий «Первого канала» Шейнин рассказал, чему его научила работа с Познером

«Это был безусловный профессиональный рост. И с точки зрения того, чему ты учишься, и с точки зрения того, в чем ты участвуешь», — отметил Шейнин. Он также добавил, что был руководителем авторской передачи «Познер» и мог предложить своему старшему коллеге направление бесед или кандидатуру гостя.

Рассказал Шейнин и о том, что был креативным продюсером документальных фильмов Познера, посвященных Великобритании, Израилю, Германии, Франции и США. Ведущий «Время покажет» отметил, что сам попросил разрешения у Познера присоединиться к проекту «Одноэтажная Америка» по мотивам произведения Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

«Я сказал: “Владимир Владимирович, если вам нужен мальчик для подноса аппаратуры, он у вас есть”», — поделился воспоминаниями Шейнин.

Ранее Познер заявил, что то, что глава МИД России Сергей Лавров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, — хороший знак в контексте будущих взаимоотношений между США и Россией. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

