Ведущие «Нашего радио» проведут церемонии в Митинском Дворце бракосочетания

«Регистрация брака — это всегда история о любви, которая начинается с особенного момента и продолжается всю жизнь. Для нас особенно приятно стать частью праздника, посвященного 28-летию радиостанции, которая многие годы сопровождает своих слушателей в самые разные моменты. Накануне Дня работников органов ЗАГС, 12 декабря, в Митинском Дворце бракосочетания вечером пройдут специальные церемонии бракосочетания при участии звезд и ведущих «Нашего радио». Регистрации состоятся в трех залах дворца, а в холле второго этажа пройдет специальный праздничный концерт», — рассказала Уханева.

Церемонии бракосочетания пройдут с 18:00. Особенностью свадебного мероприятия станет его радиоформат: церемонии будут вести ведущие сразу трех шоу «Нашего радио» — утреннего «Подъёмники» (Александр Бон, Яна Лукьянова и Игорь Паньков), дневного «Шоу Дня» (Алиса Вокс и Дмитрий Ленский) и вечернего «10 баллов» (Игорь Седов и Андрей Ломанов).

«За 28 лет «Наше радио» стало частью жизни миллионов людей. Под наши песни знакомились, влюблялись, создавали семьи, а сегодня их слушают уже вместе с детьми. За эти годы мы реализовали сотни ярких проектов, а география нашего вещания выросла до 1600 городов и населённых пунктов России. В этом году мы решили сделать особенный подарок влюблённым — организовать настоящую свадьбу в одном из самых красивых ЗАГСов Москвы. Ведь «Наше радио» давно стало по-настоящему семейным, объединяющим разные поколения. И мы точно знаем: «Наше радио» — это по любви!», — сказал генеральный продюсер «Мультимедиа Холдинга», программный директор «Нашего радио» Игорь Паньков.

Как отметили в ЗАГС, подать заявление на регистрацию брака можно на портале Госуслуг или на mos.ru, а также лично в Митинском Дворце бракосочетания. Госпошлина составит 350 рублей.

