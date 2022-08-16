Ведущей шоу «Голос 60+» станет Лариса Гузеева
Актриса Лариса Гузеева станет ведущей нового сезона проекта «Голос 60+», артистка сменит на этом посту шоумена Дмитрия Нагиева. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
«Несколько сезонов назад мы решили с Дмитрием Нагиевым, что после десяти лет он возьмет творческую паузу. Прошлый "Голос" как раз стал юбилейным, а значит, пришло время перемен. Новый сезон, по традиции, открывает конкурс для исполнителей старшего поколения и вести его мы предложили одной из самых ярких звезд, несравненной и харизматичной Ларисе Гузеевой», — заявил главный продюсер музыкального и развлекательного вещания канала Юрий Аксюта.
По словам самой Гузеевой, предложение стать ведущей проекта было для нее «максимально неожиданным». Артистка отметила, что волнуется перед началом работы в «Голосе 60+» и «готова к камням в свой адрес, готова к критике».
Премьера нового сезона шоу «Голос 60+» ожидается в ближайшее время, пишет RT. Наставниками проекта станут Елена Ваенга, Валерий Сюткин, Александр Малинин и Игорь Корнелюк, отмечает телеканал «360».
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