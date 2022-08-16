В шоу «Голос 60+» дебютируют два новых наставника

В новом сезоне шоу «Первого канала» «Голос 60+», премьера которого ожидается в сентябре, дебютируют два новых наставника. Ими станут популярные эстрадные исполнители Александр Малинин и Игорь Корнелюк. Об этом сообщается на официальной странице шоу «Голос» в социальной сети «ВКонтакте».

Компанию новичкам в жюри составят уже полюбившиеся поклонникам проекта Елена Ваенга и Валерий Сюткин.

Как и всегда, опытным исполнителям составят конкуренцию любители, представители самых разных профессий. Съёмки первых выпусков нового сезона стартуют уже в конце августа.

Ранее сообщалось о смерти победителя одного из предыдущих сезонов шоу «Голос 60+» Михаила Серебрякова.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
ТЕГИ:ШоуМузыкаТелевизор
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры