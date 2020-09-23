Ведущего «Русского лото» похоронили на Востряковском кладбище
Актера, режиссера, заведующего кафедрой режиссуры в Театральном институте им. Щукина, ведущего «Русского лото» Михаила Борисова похоронили на Востряковском кладбище столицы, об этом сообщает ТАСС Ранее в среду, 23 сентября, прощание с артистом прошло в Театральном институте имени Щукина.
Напомним, ведущий был госпитализирован со съёмочной площадки в минувшую субботу, 19 сентября. СМИ сообщали, что Борисов был подключен к ИВЛ, актера ввели в искусственную кому. О его смерти стало известно 20 сентября. Актер и режиссер ушёл из жизни в возрасте 71 года.
А ранее стало известно, что американский кинооператор Майкл Чэпмен, работавший с Мартином Скорсезе и Стивеном Спилбергом, умер в возрасте 84 лет. Об этом на своей странице в Instagram сообщила его жена Эми Холден Джонс.
Майкл Чэпмен скончался 20 сентября, причина его смерти пока не сообщается.
Напомним, Чэпмен был дважды номинирован на премию «Оскар» за операторскую работу. Речь идёт о картинах «Бешеный бык» Мартина Скорсезе и «Беглец» Эндрю Дэвиса. Также он был оператором в фильмах Скорсезе «Таксист» и «Последний вальс», картинах «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы и «Челюсти» Стивена Спилберга.
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