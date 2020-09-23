Ведущего «Русского лото» похоронили на Востряковском кладбище

Актера, режиссера, заведующего кафедрой режиссуры в Театральном институте им. Щукина, ведущего «Русского лото» Михаила Борисова похоронили на Востряковском кладбище столицы, об этом сообщает ТАСС Ранее в среду, 23 сентября, прощание с артистом прошло в Театральном институте имени Щукина.

Напомним, ведущий был госпитализирован со съёмочной площадки в минувшую субботу, 19 сентября. СМИ сообщали, что Борисов был подключен к ИВЛ, актера ввели в искусственную кому. О его смерти стало известно 20 сентября. Актер и режиссер ушёл из жизни в возрасте 71 года.