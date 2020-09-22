Мать Сильвестра Сталлоне умерла в возрасте 98 лет
Скончалась мать американского актера Сильвестра Сталлоне, Жаклин Сталлоне. Ей было 98 лет, пишут «Известия» со ссылкой на TMZ.
Джеки Сталлоне была известным астрологом, танцовщицей, а также промоутером женского рестлинга. Она сделала множество пластических операций в погоне за идеальной внешностью.
Жаклин Сталлоне родилась в 1921 году в Вашингтоне. Ее предки по отцовской линии эмигрировали в США из Одессы в 1888 году.
У Жаклин было трое детей, все они стали известными: Сильвестр Сталлоне, музыкант и певец Фрэнк Сталлоне, а также актриса Тони Д’Альто. В 1998 году Жаклин Сталлоне вышла замуж в третий раз.
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