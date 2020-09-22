Мать Сильвестра Сталлоне умерла в возрасте 98 лет

Жаклин Сталлоне родилась в 1921 году в Вашингтоне. Ее предки по отцовской линии эмигрировали в США из Одессы в 1888 году.

У Жаклин было трое детей, все они стали известными: Сильвестр Сталлоне, музыкант и певец Фрэнк Сталлоне, а также актриса Тони Д’Альто. В 1998 году Жаклин Сталлоне вышла замуж в третий раз.



