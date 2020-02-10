Ведущая «Вестей» расхохоталась, рассказывая о соцвыплатах. Видео
Ведущая программы «Вести» на телеканале «ГТРК-Камчатка» рассмеялась при записи выпуска новостей, когда рассказывала об индексации социальных выплат с 1 февраля. Видеозапись этого момента появилась в интернете.
Девушку рассмешили цифры, которые ей пришлось озвучивать. Согласно тексту, стоимость набора социальных услуг составит 1,5 тысячи рублей, из них 900 рублей предназначены на приобретение лекарств.
137 рублей льготник могут потратить на путевку в санаторий, а оставшиеся средства (463 рубля) — на международный проезд.
Такие расчёты государства для льготников довели ведущую почти до истерики. «Я старалась, вы слышали? Хорошо, что я не в прямом эфире. Я, честно, очень старалась не засмеяться на этом моменте», — приводит её слова Ura.ru. Голос за кадром комментирует, что, видимо, под «международным проездом» подразумевается пеший поход.
Ежемесячная денежная выплата для федеральных льготников с 1 февраля увеличена на 3%. Максимальную прибавку получат Герои Советского Союза и Герои РФ. Выплаты им вырастут почти на 2 тысячи рублей.
Однако минимальная прибавка составит 16 рублей. Самая многочисленная группа льготников — инвалиды — будут получать больше на 65 – 114 рублей в зависимости от группы.
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