Ведущая «Вестей» расхохоталась, рассказывая о соцвыплатах. Видео

10 февраля 202013:28

Ведущая программы «Вести» на телеканале «ГТРК-Камчатка» рассмеялась при записи выпуска новостей, когда рассказывала об индексации социальных выплат с 1 февраля. Видеозапись этого момента появилась в интернете.

Девушку рассмешили цифры, которые ей пришлось озвучивать. Согласно тексту, стоимость набора социальных услуг составит 1,5 тысячи рублей, из них 900 рублей предназначены на приобретение лекарств.

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137 рублей льготник могут потратить на путевку в санаторий, а оставшиеся средства (463 рубля) — на международный проезд.

Такие расчёты государства для льготников довели ведущую почти до истерики. «Я старалась, вы слышали? Хорошо, что я не в прямом эфире. Я, честно, очень старалась не засмеяться на этом моменте», — приводит её слова Ura.ru. Голос за кадром комментирует, что, видимо, под «международным проездом» подразумевается пеший поход.

Ежемесячная денежная выплата для федеральных льготников с 1 февраля увеличена на 3%. Максимальную прибавку получат Герои Советского Союза и Герои РФ. Выплаты им вырастут почти на 2 тысячи рублей.

Однако минимальная прибавка составит 16 рублей. Самая многочисленная группа льготников — инвалиды — будут получать больше на 65 – 114 рублей в зависимости от группы.

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ФОТО: РИА Новости
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