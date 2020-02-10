Ведущая «Вестей» расхохоталась, рассказывая о соцвыплатах. Видео

Ведущая программы «Вести» на телеканале «ГТРК-Камчатка» рассмеялась при записи выпуска новостей, когда рассказывала об индексации социальных выплат с 1 февраля. Видеозапись этого момента появилась в интернете.

Девушку рассмешили цифры, которые ей пришлось озвучивать. Согласно тексту, стоимость набора социальных услуг составит 1,5 тысячи рублей, из них 900 рублей предназначены на приобретение лекарств.