Ведущая «Давай поженимся» выступила против запрета рекламы астрологов

Телеведущая и астролог Василиса Володина выразила сомнение по поводу предложенного запрета на рекламу астрологических и эзотерических услуг. В интервью «Газете.Ru» она заявила, что этот шаг не поможет бороться с мошенничеством в сфере астрологии.

Володина отметила, что хотя в России наблюдается рост «денежных мошенничеств», это не повод для запрета рекламы банков.

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По словам Володиной, многое в законопроекте вызывает вопросы, в том числе решение о том, почему астрология и другие эзотерические практики, такие как нутрициология и игропрактика, были отнесены к эзотерическим наукам, а шаманизм нет.

Володина подчеркнула, что астрология является не только историко-культурным феноменом, но и важной частью традиций, возвращение к которым активно обсуждается. Астрология, по ее мнению, играет роль в снижении тревожности в обществе, помогает людям понять закономерности жизни и развитие личности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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