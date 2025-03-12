Ведущая «Давай поженимся» выступила против запрета рекламы астрологов

Телеведущая и астролог Василиса Володина выразила сомнение по поводу предложенного запрета на рекламу астрологических и эзотерических услуг. В интервью «Газете.Ru» она заявила, что этот шаг не поможет бороться с мошенничеством в сфере астрологии.

Володина отметила, что хотя в России наблюдается рост «денежных мошенничеств», это не повод для запрета рекламы банков.