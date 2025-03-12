Ведущая «Давай поженимся» выступила против запрета рекламы астрологов
Телеведущая и астролог Василиса Володина выразила сомнение по поводу предложенного запрета на рекламу астрологических и эзотерических услуг. В интервью «Газете.Ru» она заявила, что этот шаг не поможет бороться с мошенничеством в сфере астрологии.
Володина отметила, что хотя в России наблюдается рост «денежных мошенничеств», это не повод для запрета рекламы банков.
По словам Володиной, многое в законопроекте вызывает вопросы, в том числе решение о том, почему астрология и другие эзотерические практики, такие как нутрициология и игропрактика, были отнесены к эзотерическим наукам, а шаманизм нет.
Володина подчеркнула, что астрология является не только историко-культурным феноменом, но и важной частью традиций, возвращение к которым активно обсуждается. Астрология, по ее мнению, играет роль в снижении тревожности в обществе, помогает людям понять закономерности жизни и развитие личности, передает «Радиоточка НСН».
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