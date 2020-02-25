Ведомство Кудрина раскритиковало государственных адвокатов
Счетная палата РФ, которую возглавляет Алексей Кудрин, сомневается в качестве работы государственных адвокатов, так как она зачастую не отвечает требованиям Конституции РФ, а расходы на оплату их труда неэффективны. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает РИА ФАН.
В частности, по оценке аудиторов СП РФ, в России отсутствуют инструменты оценки деятельности госзащитников, что означает риски оказания недостаточно квалифицированной юридической помощи. Напомним, что право на квалифицированную юридическую и адвокатскую помощь закреплено как в Конституции РФ, так и в Уголовно-процессуальном кодексе. В случае, если обвиняемый не может нанять адвоката, защитника ему назначают дознаватель, следователь или судья. Оплачивается работа такого юриста из федерального бюджета.
По данным Счетной палаты, за период с 2016 по 2019 годы адвокатские палаты получили 38,9 тыс. жалоб на адвокатов, из которых были удовлетворены 8,7 тыс. (или 22%). Таким образом, ежегодно 13,7–18,7% адвокатов становились объектами жалоб, а к 3,3–4% применялось дисциплинарное наказание. Все это свидетельствует о «низком уровне предоставляемой адвокатами квалифицированной юридической помощи».
Также указывается на недостаточную прозрачность бюджетных расходов на оплату труда государственных защитников, так как деньги должны перечисляться на счет адвокатского образования, но де-факто возмещение процессуальных издержек происходят на личный счет. Все это привело к занижению налоговой базы на 423,33 млн рублей с 2016 по 2019 годы.
Счетная палата проинформировала о системно характере подобных нарушений правительство РФ, Минфин, Верховный суд и Судебный департамент, а также Федеральную палату адвокатов.
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