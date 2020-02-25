Ведомство Кудрина раскритиковало государственных адвокатов

Счетная палата РФ, которую возглавляет Алексей Кудрин, сомневается в качестве работы государственных адвокатов, так как она зачастую не отвечает требованиям Конституции РФ, а расходы на оплату их труда неэффективны. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает РИА ФАН.

В частности, по оценке аудиторов СП РФ, в России отсутствуют инструменты оценки деятельности госзащитников, что означает риски оказания недостаточно квалифицированной юридической помощи. Напомним, что право на квалифицированную юридическую и адвокатскую помощь закреплено как в Конституции РФ, так и в Уголовно-процессуальном кодексе. В случае, если обвиняемый не может нанять адвоката, защитника ему назначают дознаватель, следователь или судья. Оплачивается работа такого юриста из федерального бюджета.