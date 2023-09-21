«Ведомости»: В России выросли цены на зрелищные события
Билетные агрегаторы зафиксировали рост цен на зрелищные события с начала года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные участников рынка.
О подорожании билетов заявили крупнейшие агрегаторы «Яндекс афиша», «МТС Live» и Ticketland. Наиболее существенно выросли цены в театральном сегменте в январе – августе (по сравнению с аналогичным периодом 2022 года). По данным «Яндекс афиши», за восемь месяцев года билеты подорожали на 11,1%, в среднем до 2075 рублей. Сервис учитывал цены на постановки в театрах по всей стране.
В свою очередь, МТС Live и Ticketland заявляют о повышении средней цены билета в театр в Москве на 5%, до 2614 рублей. При этом в регионах этот показатель вырос на 6% и составляет 784 рубля.
Как отмечают эксперты, за счет повышения цен театры стремятся компенсировать свои расходы на фоне подорожания оборудования, а также возможное падение продаж билетов, пишет Ura.ru.
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