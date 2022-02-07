Целители предложили «заговаривать» пострадавшие от COVID-19 органы
Председатель ассоциации врачей и целителей АСМ, руководитель «Здравницы» ведьма Алена Полынь предложила «заговаривать» пострадавшие от COVID-19 органы. Она отметила, что в зоне риска чаще всего находятся сосуды, желудочно-кишечная и нервная системы.
«Заговорами мы поможем тем органам, что стали работать после ковид неверно», - рассказала Полынь.
По ее словам, постковидной адаптации сейчас уделяется недостаточно внимания. Полынь добавила, что после перенесенной болезни у пациентов часто проявляются не только хронические заболевания, но и новые зоны опасности.
В связи с этим, заявила целительница, для восстановления после болезни необходимо использовать не только назначенные врачом препараты, а также заговоры, но и специально подобранные БАД и пиявки. Так, биологически активные добавки восстанавливают желудочно-кишечную и нервную системы, а гирудотерапия позволяет исключить тромбообразование.
Она также посоветовала сдать анализы, ЭКГ, УЗИ брюшной полости и обратиться к врачу, не забывая при этом про «чудеса исцеления» традиционной медицины.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею проведения симпозиума БРИКС по традиционной медицине в рамках борьбы с коронавирусом.
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