Ведерников: автобусное сообщение Псков - Витебск будет запущено с августа

Сообщается, что автобус будет ходить ежедневно.

Из Пскова автобус будет отправляться в 13:20 и прибывать в Витебск в 20:10. Из Витебска автобус будет отправляться также в 13:20 и прибывать в Псков в 20:10. Стоимость проезда в одну сторону составит 1 157 рублей.

Ведерников поблагодарил белорусских коллег за поддержку и выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества регионов.

