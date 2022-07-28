Ведерников: автобусное сообщение Псков - Витебск будет запущено с августа
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил о запуске автобусного сообщения между Псковом и Витебском (Республика Беларусь) с 1 августа этого года. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Сообщается, что автобус будет ходить ежедневно.
Из Пскова автобус будет отправляться в 13:20 и прибывать в Витебск в 20:10. Из Витебска автобус будет отправляться также в 13:20 и прибывать в Псков в 20:10. Стоимость проезда в одну сторону составит 1 157 рублей.
Ведерников поблагодарил белорусских коллег за поддержку и выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества регионов.
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