Ракова: Москвичи старшего возраста смогут бесплатно добраться до центров долголетия на автобусах

Проект «Маршрут к долголетию» запустили в Москве, с помощью рейса, соединяющего центры ЦАО и Троицка, горожане старшего возраста смогут бесплатно добраться до центра московского долголетия. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, один из основных принципов центров долголетия — экстерриториальность: москвичи могут посещать любое или несколько из городских клубных пространств независимо от места жительства.

«Чтобы горожанам старшего поколения было еще проще посещать другие центры, встречаться с новыми людьми и создавать собственные сообщества по интересам, мы запускаем проект "Маршрут к долголетию". Между клубными пространствами будут курсировать специальные брендированные бесплатные автобусы. Москвичи смогут посещать, например, любимые занятия в другом районе или встречаться на мероприятии в центре с друзьями из другого округа, а также значительно расширять круг своего общения благодаря новым знакомствам. Сейчас мы организовали первый маршрут — между центрами ЦАО и Троицка. До конца года планируем запустить еще несколько автобусов», — подчеркнула Ракова.

На первый маршрут выйдет микроавтобус на 20 мест с удобными сиденьями и кондиционерами для создания комфортного микроклимата в жаркую погоду. В честь запуска «Маршрута долголетия» из ЦМД «Хамовники» в ЦМД «Троицкий» лидеры Центра московского долголетия «Троицкий» подготовили для гостей концертно-развлекательную программу.

Сейчас в Москве действует 52 центра долголетия, в которых организовано более 1,5 тысячи клубов по интересам. Для посещения любого из понравившихся центров москвичам старшего поколения необходимо оставить заявку на поездку в своем центре или по телефону единой справочной службы.

