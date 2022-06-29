Веб-страница Росреестра восстановила работу после взлома

Веб-страница Росреестра возобновила работу после кибератаки. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Эксперт Kaspersky: Хакеров больше не интересуют российские банковские карты

Отмечается, что сайт восстановили штатные специалисты, сервисы не пострадали.

Ранее 28 июня ряд госорганов, в том числе Росреестр, сообщили об атаке хакеров на официальные сайты. Главная страница сайта ведомства была временно изменена.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:Росреестр
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