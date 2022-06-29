Веб-страница Росреестра восстановила работу после взлома
29 июня 202200:59
Веб-страница Росреестра возобновила работу после кибератаки. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Отмечается, что сайт восстановили штатные специалисты, сервисы не пострадали.
Ранее 28 июня ряд госорганов, в том числе Росреестр, сообщили об атаке хакеров на официальные сайты. Главная страница сайта ведомства была временно изменена.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru