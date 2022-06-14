Эксперт Kaspersky: Хакеров больше не интересуют российские банковские карты
Карты российских банков перестали интересовать хакеров. Об этом заявил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов в беседе с РИА Новости.
«Если мы возьмем график, например, торговли данными карт российских банков в интернете, то он тоже интересно выглядит. Наступает 24 февраля, и количество объявлений "продам картон" такого-то банка падает», — рассказал эксперт.
Голованов уточнил, что злоумышленники больше не могут ничего купить за рубежом, используя данные взломанных карт, пишет «Свободная пресса».
В марте платежные системы Visa и MasterCard в рамках санкций в отношении России приостановили свою деятельность в РФ и операции за пределами страны. По выпущенным российскими банками картам стали недоступны трансграничные операции и покупки в зарубежных интернет-магазинах, при этом они продолжают работать на территории страны, пишет Газета.ру.
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