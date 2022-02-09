Вдова телеведущего Михаила Зеленского вышла на связь

Вдова российского телеведущего Михаила Зеленского Мила Рубинчик вышла на связь с подписчиками, сообщает телеканал «360».

Женщина опубликовала новое видео, в котором обещала рассказать подробности произошедшей трагедии. «Я нуждаюсь в общении с вами», — сообщила она.

Рубинчик пообещала поговорить о том, что произошло в ее семье в новогодние праздники. «Я думаю, мы с вами подробно об этом поговорим, но в данный момент я еще к этому не готова», — сообщила вдова.

Причиной смерти российского журналиста и телеведущего Михаила Зеленского стала, по предварительным данным, остановка сердца, сообщила ранее пресс-секретарь посольства РФ в Венесуэле Алина Иванова.

В момент смерти Зеленский вместе со своей женой Милой Рубинчик отдыхал в Доминикане.

