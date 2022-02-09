Вдова телеведущего Михаила Зеленского вышла на связь
Вдова российского телеведущего Михаила Зеленского Мила Рубинчик вышла на связь с подписчиками, сообщает телеканал «360».
Женщина опубликовала новое видео, в котором обещала рассказать подробности произошедшей трагедии. «Я нуждаюсь в общении с вами», — сообщила она.
Рубинчик пообещала поговорить о том, что произошло в ее семье в новогодние праздники. «Я думаю, мы с вами подробно об этом поговорим, но в данный момент я еще к этому не готова», — сообщила вдова.
Причиной смерти российского журналиста и телеведущего Михаила Зеленского стала, по предварительным данным, остановка сердца, сообщила ранее пресс-секретарь посольства РФ в Венесуэле Алина Иванова.
В момент смерти Зеленский вместе со своей женой Милой Рубинчик отдыхал в Доминикане.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,1 млн+166 тыс. / сут.
Умерли
337 тыс.+698 / сут.
Выздоровели
10,7 млн+81 188 / сут.
- Премьер Канады не ответил на вопрос о сроках снятия ограничений по ковид
- Псаки: США воодушевлены переговорами Путина и Макрона
- Боррель предположил возможность создания альянса РФ и Китая
- В Узбекистане впервые запущен поезд дальнего следования
- Моргенштерн прокомментировал информацию о своей эмиграции
- «Росатом»: О причинах смерти россиян в Бангладеше можно говорить по итогам расследования
- Врач рассказал, какой процент заболевших тяжело переносит «омикрон»
- В Госдуме объяснили готовность Путина предоставить убежище Порошенко
- СМИ: Johnson & Johnson временно приостановила производство вакцин от COVID-19
- Врач рассказал о новой мутации омикрон-штамма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru