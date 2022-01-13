Названа предварительная причина смерти телеведущего Михаила Зеленского

«Окончательного медицинского заключения пока нет. По предварительным данным — это остановка сердца», — сказала она.

Иванова отметила, что местные врачи пытались спасти Зеленского — ему была оказана первая медицинская помощь, включая реанимационные мероприятия, сообщает РИА Новости. На данный момент точная дата репатриации тела не определена.

Ранее медики назвали предварительную причину смерти известного российского телеведущего Михаила Зеленского. У него случился инсульт, после чего он был экстренно доставлен в больницу.

