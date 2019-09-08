Вдова солиста Linkin Park нашла нового мужа

Женщина сообщила, что ее будущего мужа хорошо оценили и приняли не только родные, но и участники Linkin Park. По словам Талинды, она продолжит чтить память Честера.

«Всем, кто потерял близкого человека, говорю: вы можете снова быть счастливы. В вашем сердце есть место для горя и радости, грусти и любви. Спасибо за вашу любовь и поддержку», - написала она.

Напомним, Честер Беннигтон покончил с собой в возрасте 41 года. Это произошло 20 июля 2017 года.

