Вдова солиста Linkin Park нашла нового мужа
Вдова солиста Linkin Park Честера Беннингтона Талинда решила выйти замуж. Об этом она написала в своем Instagram.
«Меня переполняет радость, и я сообщаю, что обручена с ангелом Майклом. Я хочу сказать вам, что найти любовь после трагедии все же можно, что смерть вашего любимого - это не ваша смерть», - отметила Талинда.
Женщина сообщила, что ее будущего мужа хорошо оценили и приняли не только родные, но и участники Linkin Park. По словам Талинды, она продолжит чтить память Честера.
«Всем, кто потерял близкого человека, говорю: вы можете снова быть счастливы. В вашем сердце есть место для горя и радости, грусти и любви. Спасибо за вашу любовь и поддержку», - написала она.
Напомним, Честер Беннигтон покончил с собой в возрасте 41 года. Это произошло 20 июля 2017 года.
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