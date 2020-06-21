Вдова Кобзона Нелли госпитализирована в больницу
Нелли Кобзон, вдова скончавшегося в 2018 году Иосифа Кобзона, госпитализирована в частную клинику «Лапино» с подозрением на COVID-19, сообщает «Комсомольская правда».
По данным издания, 69-летняя Нелли Кобзон обратилась в медучреждение по настоянию родных. Сообщается, что она находится в том же отделении, где ранее лечились от коронавируса сын Надежды Бабкиной, Стас Михайлов и других именитые пациенты. Суточная стоимость лечения, по информации издания, превышает 37 тысяч рублей.
Также сообщается, что Нелли Кобзон «находится под наблюдением врачей и на телефонные звонки журналистов и подруг не отвечает».
В России за минувшие сутки выявлено 7728 новых фактов инфицирования COVID -19 в 84 регионах. Всего заболевших 584 680. Число умерших от новой коронавирусной инфекции снизилось – 109 смертей. Накануне от коронавируса скончался 161 пациент. Вылечились от COVID-19 за прошедшие сутки 5119 человек, всего за период пандемии — 339 711.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
585 тыс.+7 728 / сут.
Умерли
8 111+109 / сут.
Выздоровели
340 тыс.+5 119 / сут.
- Вдова Кобзона Нелли госпитализирована в больницу
- Сыну кандидата пост белорусского президента Бабарико предъявили обвинение
- Появились новые исследования о связи группы крови и смертностью от коронавируса
- СМИ: Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова задержали в Москве
- Российская блогер-миллионерша умерла в 18 лет на Бали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru