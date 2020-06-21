Вдова Кобзона Нелли госпитализирована в больницу

Также сообщается, что Нелли Кобзон «находится под наблюдением врачей и на телефонные звонки журналистов и подруг не отвечает».

В России за минувшие сутки выявлено 7728 новых фактов инфицирования COVID -19 в 84 регионах. Всего заболевших 584 680. Число умерших от новой коронавирусной инфекции снизилось – 109 смертей. Накануне от коронавируса скончался 161 пациент. Вылечились от COVID-19 за прошедшие сутки 5119 человек, всего за период пандемии — 339 711.



