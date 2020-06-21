Вдова Кобзона Нелли госпитализирована в больницу

Нелли Кобзон, вдова скончавшегося в 2018 году Иосифа Кобзона, госпитализирована в частную клинику «Лапино» с подозрением на COVID-19, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, 69-летняя Нелли Кобзон обратилась в медучреждение по настоянию родных. Сообщается, что она находится в том же отделении, где ранее лечились от коронавируса сын Надежды Бабкиной, Стас Михайлов и других именитые пациенты. Суточная стоимость лечения, по информации издания, превышает 37 тысяч рублей.

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Также сообщается, что Нелли Кобзон «находится под наблюдением врачей и на телефонные звонки журналистов и подруг не отвечает».

В России за минувшие сутки выявлено 7728 новых фактов инфицирования COVID -19 в 84 регионах. Всего заболевших 584 680. Число умерших от новой коронавирусной инфекции снизилось – 109 смертей. Накануне от коронавируса скончался 161 пациент. Вылечились от COVID-19 за прошедшие сутки 5119 человек, всего за период пандемии — 339 711.


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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:КоронавирусИосиф Кобзон
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