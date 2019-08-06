Вдова Доренко ответила Запашному за убытки от скандального эфира

Вдова журналиста Сергея Доренко Юлия ответила на обвинения руководства Большого Московского государственного цирка во главе с Эдгардом Запашным в том, что эфир её супруга принёс многомиллионные убытки. Свою отповедь Юлия Доренко опубликовала в telegram-канале.

«Стыдный Запашный с мозгом четырехлетнего ребенка продолжает считать убытки от слов Сергея про звереубийцу. А вообще — это победа. Вопрос только в том, когда люди в России окончательно перестанут ходить в цирк, чтобы посмотреть, как издеваются над животными», — цитирует вдову Ura.ru.

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Ранее адвокат Михаил Кузнецов заявил в суде, что из-за слов Сергея Доренко в прямом утреннем эфире радиостанции «Говорит Москва» 18 декабря, цирк на проспекте Вернадского не досчитался почти 18 миллионов рублей из-за отказа зрителей от билетов. В той передаче Доренко назвал Запашного «звереубийцей».

Сергей Доренко, который последнее время был главным редактором «Говорит Москва», умер 9 мая в результате разрыва аорты, ему было 59 лет.

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Фото: instagram.com
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