Вдова Доренко ответила Запашному за убытки от скандального эфира

Вдова журналиста Сергея Доренко Юлия ответила на обвинения руководства Большого Московского государственного цирка во главе с Эдгардом Запашным в том, что эфир её супруга принёс многомиллионные убытки. Свою отповедь Юлия Доренко опубликовала в telegram-канале.

«Стыдный Запашный с мозгом четырехлетнего ребенка продолжает считать убытки от слов Сергея про звереубийцу. А вообще — это победа. Вопрос только в том, когда люди в России окончательно перестанут ходить в цирк, чтобы посмотреть, как издеваются над животными», — цитирует вдову Ura.ru.