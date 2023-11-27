Ватикан: У папы Римского не выявили пневмонию

Ранее в Ватикане отменили аудиенции 86-летнего Франциска из-за «легкого гриппозного состояния» понтифика. Позже папа Римский не выступил с проповедью на площади святого Петра. Франциск сообщал, что у него воспаление легких, пишет RT.

«Компьютерная томография исключила пневмонию, но выявила легочное воспаление, что вызвало некоторые затруднения с дыханием. Для большей эффективности терапии папе установили венозный катетер для внутривенного введения антибиотиков», —цитирует Бруни РИА Новости.

По словам главы службы печати, самочувствие понтифика «хорошее и стабильное», состояние его дыхательной системы улучшается.

