Ватикан: У папы Римского не выявили пневмонию
Папа Римский Франциск находится в хорошем состоянии, пневмонии у него не выявлено. Об этом сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.
Ранее в Ватикане отменили аудиенции 86-летнего Франциска из-за «легкого гриппозного состояния» понтифика. Позже папа Римский не выступил с проповедью на площади святого Петра. Франциск сообщал, что у него воспаление легких, пишет RT.
«Компьютерная томография исключила пневмонию, но выявила легочное воспаление, что вызвало некоторые затруднения с дыханием. Для большей эффективности терапии папе установили венозный катетер для внутривенного введения антибиотиков», —цитирует Бруни РИА Новости.
По словам главы службы печати, самочувствие понтифика «хорошее и стабильное», состояние его дыхательной системы улучшается.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru