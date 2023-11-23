Папа Римский предложил патриарху Кириллу встретиться в ОАЭ

Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов уточнил, что встреча может пройти в конце ноября или начале декабря. Решения патриарха пока нет, сказал он в беседе с РИА Новости.

Папа Римский примет участие во встрече, посвященной изменению климата. Мероприятие пройдет в Дубае с 1 по 3 декабря.

Кирилл и Франциск впервые встретились в феврале 2016 года в аэропорту Гаваны.

Предстоятель Русской православной церкви 29 июня встретился с папским посланником по вопросам Украины кардиналом Маттео Дзуппи. Патриарх призвал объединить силы, чтобы избежать крупного военного конфликта, передает «Радиоточка НСН».

