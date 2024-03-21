Вассерман заявил о необходимости отдельного наказания для блогеров

Комментируя инициативу о введении отдельного наказания для блогеров, продающих инфопродукты без аккредитации, он отметил, что она «представляется ему нужной».

Вассерман отметил, что в настоящее время стало много людей, способны «предлагать нечто эффектное, но абсолютно не эффективное», а за счёт роста охвата аудитории они легко находят граждан, на которых можно нажиться.

«Такие блогеры и коучи должны ответить за свой обман. Нельзя давать этим шарлатанам зарабатывать, не позволяя нуждающимся людям получить реальную помощь», — подчеркнул парламентарий.

Ранее иеромонах Русской православной церкви (РПЦ) Дмитрий Першин в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что блогеры-священники могут стать «указателем» на пути россиян к воцерковлению.

