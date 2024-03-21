Вассерман заявил о необходимости отдельного наказания для блогеров
Блогеры и коучи, «зарабатывающие за счёт чужих судеб», должны ответить за свой обман. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по вопросам просвещения Анатолий Вассерман.
Комментируя инициативу о введении отдельного наказания для блогеров, продающих инфопродукты без аккредитации, он отметил, что она «представляется ему нужной».
Вассерман отметил, что в настоящее время стало много людей, способны «предлагать нечто эффектное, но абсолютно не эффективное», а за счёт роста охвата аудитории они легко находят граждан, на которых можно нажиться.
«Такие блогеры и коучи должны ответить за свой обман. Нельзя давать этим шарлатанам зарабатывать, не позволяя нуждающимся людям получить реальную помощь», — подчеркнул парламентарий.
Ранее иеромонах Русской православной церкви (РПЦ) Дмитрий Першин в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что блогеры-священники могут стать «указателем» на пути россиян к воцерковлению.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Крымом
- СМИ: «Челси» и «Манчестер Сити» могут исключить из АПЛ
- Фестиваль российского кино пройдет в апреле на Кубе
- Эксперт: в Москве создана мощная производственная инфраструктура
- Аллерголог предупредила о появлении «пыльцевых бурь» в РФ в этом сезоне
- Певец SHAMAN подтвердил, что именно Лолита дала ему знаковый псевдоним
- ФСБ задержало готовившего теракт в военной части на Урале мужчину
- Вице-премьер Хуснуллин: Ставка по ипотеке должна быть 5%
- Вассерман заявил о необходимости отдельного наказания для блогеров
- СМИ: Легендарный телефон Nokia 3210 перевыпустят в мае
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru