Героев СВО включат в учебники истории

Глава минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в школьные учебники истории включат информацию о героях спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости.

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По его словам, по этому направлению уже ведётся большая работа.

«Герои СВО будут включены в учебники истории, это однозначно... Уже большая работа ведётся, мы в том числе в «Разговоры о важном» эту тему включили», — рассказал министр.

Ранее Кравцов заявил, что преступления киевского режима против населения Донбасса должны быть отражены в российских школьных учебниках по истории, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИсторияШколыСпецоперацияМинпросвет
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