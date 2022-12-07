Героев СВО включат в учебники истории
Глава минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в школьные учебники истории включат информацию о героях спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости.
По его словам, по этому направлению уже ведётся большая работа.
«Герои СВО будут включены в учебники истории, это однозначно... Уже большая работа ведётся, мы в том числе в «Разговоры о важном» эту тему включили», — рассказал министр.
Ранее Кравцов заявил, что преступления киевского режима против населения Донбасса должны быть отражены в российских школьных учебниках по истории, сообщает RT.
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