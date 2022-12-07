Героев СВО включат в учебники истории

По его словам, по этому направлению уже ведётся большая работа.

«Герои СВО будут включены в учебники истории, это однозначно... Уже большая работа ведётся, мы в том числе в «Разговоры о важном» эту тему включили», — рассказал министр.

Ранее Кравцов заявил, что преступления киевского режима против населения Донбасса должны быть отражены в российских школьных учебниках по истории, сообщает RT.