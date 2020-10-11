Вассерман решился потерять девственность ради человечества

Вассерман пояснил, что пойдет на такой шаг, если останется единственным мужчиной на Земле перед концом света, сообщает Газета.ru.

Также телеведущий признался, что в настоящее время старается «перекладывать эту обязанность на других».

Обет девственника Анатолий Вассерман дал в 17 лет. По его словам, если бы в молодости он был красивым и пользовался успехом у противоположного пола, то, скорее всего, такого обещания бы не дал. А так «решил из малой нужды сделать большую добродетель», ранее Анатолий Вассерман рассказал НСН.







