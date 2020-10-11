Вассерман решился потерять девственность ради человечества
Телеведущий Анатолий Вассерман, которому 67 лет, заявил, что готов расстаться с собственной девственностью ради спасения человечества. В этом он признался в эфире телеканала НТВ.
Вассерман пояснил, что пойдет на такой шаг, если останется единственным мужчиной на Земле перед концом света, сообщает Газета.ru.
Также телеведущий признался, что в настоящее время старается «перекладывать эту обязанность на других».
Обет девственника Анатолий Вассерман дал в 17 лет. По его словам, если бы в молодости он был красивым и пользовался успехом у противоположного пола, то, скорее всего, такого обещания бы не дал. А так «решил из малой нужды сделать большую добродетель», ранее Анатолий Вассерман рассказал НСН.
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