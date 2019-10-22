Вассерман: Добрые советы дает тот, кто не в состоянии подавать дурной пример
Публицист Анатолий Вассерман специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Трамп предложил России и Китаю заключить новое соглашение
Соединенные Штаты Америки совместно с Россией и Китаем должны заключить соглашение, ограничивающее разработки ядерного вооружения. Такое заявление сделал президент Америки Дональд Трамп.
Анатолий Вассерман: «В принципе, это – логичный шаг. Но проблема в том, что те же США вышли уже почти из всех соглашений, ограничивающих гонку вооружений. Где гарантия, что Вашингтон будет соблюдать новые договоренности? К сожалению, Соединенные Штаты уже много лет подряд старательно и убедительно доказывают, что доверять им нельзя», - констатировал Анатолий Вассерман, общаясь с НСН.
Более половины россиян считают, что не могут влиять на происходящее в стране
Более половины — 58% — опрошенных «Левада-центром» россиян считают, что не имеют никакого влияния на происходящее в стране. О том, что они в какой-то степени могут влиять на происходящее, заявили 38%. Еще 11% убеждены, что могут «существенно влиять» на происходящее.
Анатолий Вассерман: «Прежде всего, надо сказать, что каждый из нас влияет на происходящее в стране и мире хотя бы самим фактом своей деятельности. Ну, а в какой степени – это уж зависит от объема наших действий в целом. Я, в этом отношении, могу похвастаться тем, что влияю достаточно заметно. Но это у меня работа такая. В любом случае, хоть действием, хоть бездействием, хоть самим фактом своего существования мы влияем на мир. Уклониться от этого влияния мы не можем. И, значит, должны постоянно думать о том, как именно мы влияем», - заявил он НСН.
Милонов предложил ограничить продажу детского шампанского
Ограничить продажу детского шампанского на территории страны предложил Виталий Милонов. По мнению парламентария детское шампанское и сигареты, несмотря на то, что в них не содержится алкоголя или никотина, вредят детям, так как формируют у них положительное отношение ко взрослым «прообразам» данных товаров.
Анатолий Вассерман: «Деятельность депутата Милонова очень живо напоминает старинную формулу: добрые советы дают те, кто уже не может подавать дурные примеры. Насколько я могу судить, очень многим деятелям, выступающим за всемерное ограничение жизни со всех сторон одновременно, есть за что каяться таким странным образом. Так вот, пусть лучше каются за себя, а не за того парня», - подчеркнул Анатолий Вассерман в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.