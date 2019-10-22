Вассерман: Добрые советы дает тот, кто не в состоянии подавать дурной пример

Анатолий Вассерман: «Прежде всего, надо сказать, что каждый из нас влияет на происходящее в стране и мире хотя бы самим фактом своей деятельности. Ну, а в какой степени – это уж зависит от объема наших действий в целом. Я, в этом отношении, могу похвастаться тем, что влияю достаточно заметно. Но это у меня работа такая. В любом случае, хоть действием, хоть бездействием, хоть самим фактом своего существования мы влияем на мир. Уклониться от этого влияния мы не можем. И, значит, должны постоянно думать о том, как именно мы влияем», - заявил он НСН.

