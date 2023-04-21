Вассерман объяснил свою схему декларирования наличных денег россиян

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в пресс-центре НСН описал свое видение схемы декларирования наличных денег россиян, а также назвал ожидаемые сроки рассмотрения правительством его идеи.

«Для добросовестных граждан достаточно сделать еще две кнопки в личном кабинете на сайте налоговой службы. Одна кнопка – «задекларировать средства», другая кнопка – «сообщить, что ранее задекларированные средства потрачены. Причем там, конечно, будет еще окошко для каких-то текстовых пояснений, но они понадобятся, вероятно, одному из ста среди тех, кто воспользуется этим сервисом. С остальными все будет понятно в автоматическом режиме», - сказал Вассерман.

Незадекларированные наличные денежные средства должны подлежать конфискации, а их владелец - штрафу, уточнил депутат.

«А для тех, кто не захочет так действовать – вряд ли кто-то будет всерьез доносить, что их сосед хранит под матрасом миллион, хотя, конечно, правоохранительные органы обязаны проверять любые сообщения о правонарушениях, но есть и наказание за ложный донос. А вот если к вам придут по другому поводу, и заодно обнаружат незадекларированные наличные, тогда, как сказано в законопроекте, его конфискуют, еще и штраф наложат», - добавил он.

Депутат уточнил, что его идея на данном этапе рассматривается правительством, и ответ будет получен к середине мая.

«Пока это только идея. Она отправлена на отзыв в правительство. Оно попросило дополнительный срок для анализов, так что официальный отзыв жду где-то к середине мая», - подытожил Вассерман.

Ранее Депутат Артем Кирьянов в пресс-центре НСН озвучил причины, почему идея Вассермана о декларировании наличных провальна, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

